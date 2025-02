Bari, circolo abusivo in alloggio popolare: sequestrato

I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno eseguito il sequestro di un circolo privato abusivo denominato “Partito dei Pensionati”, situato nel quartiere San Paolo all’interno di locali destinati ad alloggi di residenza popolare di proprietà di Arca Puglia Centrale.

Annunci

Le indagini, condotte per un lungo periodo, hanno accertato che l’associazione occupava l’immobile senza alcun titolo di assegnazione. Inoltre, al suo interno erano stati effettuati lavori edilizi abusivi, tra cui la posa di tramezzi, in assenza dei requisiti di agibilità, causando danni strutturali all’edificio.

In seguito a queste verifiche, un uomo di 60 anni, pregiudicato e gestore del circolo, è stato denunciato per occupazione abusiva di spazi pubblici. I locali sequestrati erano diventati un punto di ritrovo per numerosi pregiudicati della zona e ospitavano apparecchi da gioco, oltre a un’attività di somministrazione illegale di cibo e bevande, il tutto privo di autorizzazioni.

Durante le operazioni, i militari del Nucleo Operativo hanno scoperto, nelle vicinanze del circolo, un “fortino” utilizzato per lo spaccio di droga dalla criminalità organizzata locale. L’attività investigativa ha portato all’arresto di quattro persone, al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti di vario tipo e di una somma di denaro contante.

Il circolo è stato posto sotto sequestro e affidato alla Arca Puglia Centrale. Le indagini sono ancora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare: eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nel corso del processo, garantendo il diritto alla difesa degli indagati.

Foto repertorio