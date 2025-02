Bari-Frosinone: la storia. Longo: “Pereiro porta qualità”

Il Bari riparte dal Frosinone con la ferma intenzione di ritrovare i tre punti, dopo l’amara rimonta subita contro il Cesena. Contro i ciociari, mister Longo potrà contare sull’ultimo arrivo in casa biancorossa, vale a dire l’uruguaiano Gastón Rodrigo Pereiro López, giunto in Puglia a titolo definitivo. Bari Frosinone, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani, domenica 2 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 17.15.

Annunci

L’AVVERSARIO – Il Frosinone Calcio, meglio noto come Frosinone, è una società calcistica italiana fondata il 5 marzo 1906. Dopo una lunga militanza nei campionati di Serie C, nel III millennio ha preso parte a dodici campionati di Serie B ed ha conseguito due promozioni in massima serie nel 2015 e nel 2018, divenendo la terza squadra più blasonata della regione Lazio dopo Lazio e Roma. In fatto di palmarès il Frosinone ha conquistato, a livello nazionale, due campionati di Serie C2 (1986-1987 e 2003-2004) e due di Serie D (1965-1966 e 1970-1971). Tra i club che hanno militato in Serie A, i giallazzurri occupano il 77º posto nella classifica perpetua dal 1929 e hanno la 83ª miglior tradizione sportiva.

PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Frosinone sono 21 e la bilancia pende verso la squadra biancorossa con 10 vittorie, 6 pareggi e 5 successi ciociari. A Bari si sono disputate 10 gare e il bilancio è nettamente in favore dei galletti che si sono imposti in 8 circostanze, 2 sono stati i pareggi contro nessuna affermazione dei laziali.

Bari e Frosinone si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ l’11 marzo 2023 e la gara si concluse a reti inviolate.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Matteo Ciofani, Salvatore D’Elia, Vincenzo Santoruvo, Emanuele Terranova, Modibo Diakité, Giuseppe Anaclerio, Damiano Zanon, Luciano Gaudino, Nicola Citro, Gianluca Sansone, Gianluca Galasso, Riccardo Fiamozzi, Simone Cavalli , Ignacio Castillo, Francesco Bolzoni, Massimo Ganci, Ivan Rajčić, Angelo Venturelli, Davide Carrus, Franco Vanzini, Migjen Basha, Karlo Lulić, Walid Cheddira, Gianluca Frabotta e Stefan Ristovski .

Ex del match saranno Raffaele Maiello, Andrija Novakovich e Moreno Longo nel Bari. Pierluigi Frattali ed Anthony Partipilo nel Frosinone.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Fabio Grosso, Roberto Stellone, Mario Santececca e Guido Carboni.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Il Frosinone è una squadra molto competitiva e ben strutturata. Ha avuto una serie di infortuni che non sono facili da superare, nonostante i suoi elevati valori tecnici. Dobbiamo affrontarli come se fossero in vetta alla classifica, perché sicuramente arriveranno qui con grande determinazione. Pereiro sarà convocato e sarà della partita. Si è sempre allenato con impegno e ha fatto parte delle convocazioni, quindi la questione riguarda solo il suo minutaggio e l’abitudine al ritmo partita. Sta bene e ci aspettiamo che porti qualità, ha una tecnica notevole, sa creare occasioni e un sinistro che può aprire diverse soluzioni offensive. Stiamo anche cercando un centrocampista, ma al momento non ci sono situazioni definitive. L’obiettivo è migliorare il livello della squadra. Che si tratti di una mezzala o di un mediano, la differenza non è poi così importante”.

A Cesena – continua l’allenatore biancorosso – ci è mancato un po’ l’innesco della fase offensiva, qualche verticalizzazione che avrebbe potuto portarci sul 2-0. È vero che le gare si possono vincere anche 1-0, quindi avremmo potuto difenderci meglio, ma non l’abbiamo fatto, anche perché avevamo l’uomo in più. Purtroppo siamo stati ingenui in alcuni uno contro uno. Per quanto riguarda gli infortunati, Lasagna e Lella sono i più vicini al rientro, Oliveri avrà bisogno di qualche giorno in più, mentre Novakovich starà fuori per due o tre settimane. Vicari è completamente recuperato e sta bene. Sibilli? Voglio ringraziarlo sinceramente: è stato un professionista esemplare, si è sempre dato da fare fino all’ultimo nonostante le difficoltà. Il suo valore è fuori discussione, a volte capitano periodi in cui, per vari motivi, non si riesce a esprimere al meglio a livello tecnico, ma il suo impegno e la sua serietà sono indiscutibili”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Falletti, Bellomo, Favilli. All.: Longo.

FROSINONE (3-5-2 ): Cerofolini, Szyminski, Monterisi, Bracaglia, Oyono J., Koutsoupias, Darboe, Begic, Oyono A., Partipilo, Ambrosino. All. Greco

Arbitrerà la gara il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti saranno Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, mentre al VAR ci sarà Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).