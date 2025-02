Chiusa in casa e maltrattata, arrestato 27enne a Bari

Dopo essere stata rinchiusa in casa, maltrattata e minacciata dal compagno, una donna di 29 anni ha trovato il coraggio di denunciarlo, consentendo alla polizia di arrestare un 27enne di Bari con l’accusa di maltrattamenti e rapina aggravata. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile, l’uomo avrebbe più volte avuto comportamenti violenti nei confronti della compagna.

Il primo episodio segnalato risale al 23 gennaio, quando la vittima, attraverso l’app Youpol, aveva chiesto aiuto mentre si trovava nell’abitazione del compagno. L’uomo, prima di uscire, l’aveva chiusa dentro a chiave, portando via le chiavi per impedirle di lasciare la casa. A liberarla erano stati i poliziotti, ma in quell’occasione la donna aveva scelto di non sporgere denuncia né accettare il trasferimento in una struttura protetta.

Il giorno seguente, però, la situazione è precipitata: il 27enne si è introdotto nella casa della vittima passando da una finestra, ha danneggiato mobili e suppellettili e le ha sottratto il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai vicini, decidendo infine di denunciare l’aggressore. In seguito alla segnalazione, l’uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere.

