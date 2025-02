Incidente a Bari, auto si ribalta in via Capruzzi

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, un’auto si è ribaltata in via Capruzzi, nel centro cittadino, probabilmente in seguito a un urto con un altro veicolo. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte e a gestire la viabilità in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Nonostante la presenza dei mezzi incidentati, il traffico e i bus hanno continuato a transitare lungo la strada. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.