Molfetta, 16enne muore in incidente: indagato automobilista

È indagato con l’accusa di omicidio stradale il 19enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Molfetta (Bari) in cui è morto Davide Farinola di 16 anni mentre un suo coetaneo è rimasto ferito. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Trani per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro. Ne dà notizia l’Ansa.

Secondo quanto emerso finora, la vittima era sulla moto con l’amico quando ha impattato contro l’utilitaria guidata dal 19enne che si è fermato a prestare soccorso. Il 16enne è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Il ragazzo rimasto ferito invece, non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto emergerà dai rilievi, la Procura potrebbe disporre l’autopsia. Il 16enne non ha mai conosciuto il suo papà, Luigi, una delle vittime dell’incidente avvenuto nella ditta Truck Center di Molfetta nel 2008. L’uomo, assieme ad altri 4 colleghi, fu ucciso dalle esalazioni di acido solfidrico sprigionate durante il lavaggio di una cisterna per il trasporto di zolfo liquido.