Morte 16enne a Molfetta, sindaco: “Tanta amarezza, vicino a famiglia”

“Al di là della dinamica, delle responsabilità dei singoli, restano l’amarezza, lo sgomento e la consapevolezza che tutto, con un po’ più di attenzione, si sarebbe potuto evitare. Sono vicino ai familiari e agli amici del ragazzo che ha perso la vita ma anche a tutti gli altri protagonisti di una tragedia che sicuramente lascerà un segno nei loro cuori e nella loro mente. È doveroso ricordare a tutti la responsabilità di rispettare le regole del codice della strada, di seguirle e insegnarle e, soprattutto, in ogni azione. Usare la prudenza che è alla base del rispetto della vita, la nostra e quella degli altri”. Così il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in seguito all’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in cui ha perso la vita un 16enne e un suo coetaneo è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto in via Terlizzi, in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.

Annunci