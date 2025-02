Omicidio nel Barese, ucciso 43enne: corpo trovato in auto

Alle ore 13:30 circa di oggi, 1 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Altamura sono intervenuti in una zona rurale compresa tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. Sul posto, su segnalazione di alcuni passanti, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 43enne del Marocco, residente a Santeramo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Il corpo, riverso all’interno di un’auto, è risultato attinto da colpi di arma da sparo. Oltre al pubblico ministero e al medico legale, è intervenuta anche la SIS – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’omicidio sono in corso.