Ricerca, dal Mur un milione e 300mila euro per l’Uniba

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza – FIS 2. Per finanziare i progetti di ricerca dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ sono stati stanziati complessivamente 1.323.898 euro. I fondi sono stati distribuiti al macrosettore ‘social science and humanities’. Lo rende noto un comunicato. Il Fis è pensato per ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca: dall’ingegneria alle scienze della vita. Nasce sul modello dell’European Research Council (ERC), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base valutando i ricercatori per l’eccellenza della loro attività.