Scontro tra auto e scooter nel Barese, morto 16enne

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Molfetta, in provincia di Bari, in via Terlizzi, causando la morte di un ragazzo di 16 anni e il ferimento di un suo coetaneo. Lo scontro ha coinvolto uno scooter, su cui viaggiavano i due adolescenti, e un’auto condotta da un giovane di 19 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e non si esclude che possa essere stata effettuata una manovra rischiosa da parte di uno dei veicoli. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, mentre il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.