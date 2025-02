Turismo, dalla magia dei vicoli al mare: ecco Giovinazzo

Dagli scorci nei vicoli alla vista sul mare. Siamo a Giovinazzo, nel cuore della Puglia, a dove, a metà strada tra Bari e Trani, si trova un borgo che sembra letteralmente uscito da una cartolina. Incorniciato dall’azzurro del mare Adriatico e da un intreccio di vicoli in pietra, Giovinazzo accoglie i visitatori con un’atmosfera autentica e senza tempo. È una destinazione perfetta per chi cerca bellezza, tranquillità e cultura, il tutto condito dall’accoglienza tipica della Puglia.

Il porto antico: l’anima marinara del borgo



Il cuore pulsante di Giovinazzo è il suo pittoresco porto. Qui, i pescherecci si cullano sulle onde e l’odore salmastro si mescola alle storie di pescatori che da generazioni animano queste rive. Una passeggiata lungo il porticciolo è d’obbligo, soprattutto al tramonto, quando il cielo, in particolare nei mesi più caldi, si tinge di sfumature rosate che si riflettono sull’acqua, regalando uno spettacolo suggestivo. Un consiglio? Fermatevi in uno dei locali affacciati sul mare per un aperitivo, magari accompagnato da un calice di vino locale e da qualche specialità di pesce fresco.

Tra arte e storia: La chiesa di san Domenico e il palazzo Ducale



Nel cuore del borgo, spicca la Chiesa di San Domenico, un capolavoro di architettura che fonde diversi stili in un’armonia sorprendente. All’interno, i giochi di luce e le decorazioni vi trasporteranno in un viaggio spirituale e artistico. A pochi passi, il Palazzo Ducale domina la piazza principale. Costruito nel XII secolo, è un simbolo della storia nobile di Giovinazzo. Le sue imponenti mura e le finestre che si affacciano sul borgo raccontano di un’epoca in cui il potere e la cultura si intrecciavano. Oggi, visitarlo significa immergersi nelle vicende di un passato che continua a vivere tra le pietre del palazzo.

Il lungomare: tra mare, storia e presente



Non si può visitare Giovinazzo senza concedersi una passeggiata sul lungomare, un percorso che unisce la bellezza naturale del mare con il fascino storico delle sue antiche mura. La “Muraglia” offre una vista panoramica che si apre su un mare infinito e conduce a luoghi iconici come la nuova passerella in legno sospesa sul mare. Questo piccolo ponte diventa un punto privilegiato per ammirare albe e tramonti che rimangono impressi nel cuore. Negli ultimi anni il borgo si è trasformato ulteriormente grazie ad alcuni lavori che permettono di godere a pieno della bellezza senza tempo del mare.

Il gusto della Puglia: Giovinazzo a tavola



Giovinazzo non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche per il palato. I vicoli e il lungomare pullulano di trattorie e ristoranti che propongono piatti tipici della tradizione pugliese. Dagli spaghetti con le cozze alla focaccia barese, fino alle friselle condite con olio extravergine e pomodorini, ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici di questa terra. Non mancano i dolci, in particolare i gelati artigianali, perfetti per concludere una giornata tra mare e cultura.