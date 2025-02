A Bari incentivi per l’uso di bus, treni e monopattini

Continua ad ampliarsi la sperimentazione MaaS (Mobility as a Service) for Italy del Comune di Bari, partita lo scorso settembre: è attiva all’interno del progetto una nuova app, quella dell’operatore Wetaxi, ed è integrato, inoltre, il servizio di monopattini in sharing Dott.

L’app di Wetaxi si va ad aggiungere alle altre applicazioni già a disposizione degli utenti che hanno aderito alla sperimentazione, cioè quelle degli operatori Urbi e MooneyGo, migliorando così l’offerta complessiva di mobilità del progetto nel Comune di Bari, che attualmente prevede la possibilità di acquistare con il 50% di sconto, nel limite dei voucher mensili previsti per ogni categoria di utenti, titoli di viaggio di Trenitalia e Amtab e corse di monopattini Dott e Bit Mobility.

Il progetto MaaS for Italy – Bari

Il progetto MaaS for Italy – Bari intende accelerare lo sviluppo del sistema di mobilità locale, per andare verso una completa integrazione di tutte le modalità di trasporto presenti a livello territoriale. Per realizzare questi obiettivi, il Comune di Bari ha selezionato con procedura ad evidenza pubblica alcuni soggetti qualificati, i Maas Operator, chiamati a fornire soluzioni digitali per integrare, tramite apposite app, l’acquisto e quindi la fruizione di diverse tipologie di trasporto, per offrire agli utenti la migliore soluzione di viaggio.

I cittadini che hanno aderito o vogliono aderire alla sperimentazione possono beneficiare di incentivi forniti dal Comune di Bari, ottenendo, nel limite del tetto di spesa dei voucher mensili erogati per ogni categoria di appartenenza, uno sconto del 50% per i biglietti acquistati tramite le app dei MaaS operator e relativi alle varie modalità di trasporto comprese all’interno del progetto.

Beneficiari degli incentivi sono tutti i cittadini maggiorenni dell’area metropolitana di Bari, selezionati per gruppi distinti, che possono aderire all’iniziativa compilando l’apposito form disponibile a questo link e completando la procedura descritta all’interno della pagina web del progetto.

Le app e i servizi di mobilità acquistabili

Oggi, sono quindi a disposizione dei cittadini che hanno già aderito alla sperimentazione, e di quelli che aderiranno, le seguenti applicazioni per smartphone e i seguenti servizi di mobilità:

App Mooney Go:

Acquisto di biglietti AMTAB, per corsa semplice e per abbonamenti (giornalieri, settimanali, mensili e annuali, tranne MUVT 365)

Acquisto di corse monopattini BIT Mobility

App Urbi:

Acquisto di biglietti Trenitalia, per treni Regionali, Regionali Veloci (RV) e treni Intercity da e per la Città Metropolitana di Bari

Acquisto di biglietti AMTAB, per corsa semplice e per abbonamenti (giornalieri, settimanali, mensili e annuali, tranne MUVT 365)

Acquisto di corse monopattini BIT Mobility

In corso di implementazione: acquisto di corse monopattini Dott

App Wetaxi:

Acquisto di biglietti Trenitalia, per treni Regionali, Regionali Veloci (RV) e treni Intercity da e per la Città Metropolitana di Bari

In corso di implementazione: Acquisto di biglietti AMTAB, per corsa semplice e per abbonamenti (giornalieri, settimanali, mensili e annuali, tranne MUVT 365)

In corso di implementazione: acquisto di corse monopattini Dott

Le categorie di utenti e i voucher

Gli incentivi sono disponibili per cinque diverse categorie di utenti: studenti (residenti e non residenti), lavoratori pendolari, categorie deboli/svantaggiate, turisti, shopping (categoria che comprende i soggetti residenti che non rientrano negli altri gruppi).

Gli sconti del 50% sull’acquisto di biglietti sono erogati tramite voucher mensili di 70 euro per le categorie studenti, pendolari, shopping e turisti, e di 85 euro per la categoria persone deboli/svantaggiate. Inoltre, è disponibile per gli utenti un “welcome bonus” di 50 euro per ogni app utilizzata e un cashback una tantum di 30 euro in risposta alle indagini di Customer Satisfaction inviate dai MaaS operator.

Maggiori informazioni sulle categorie e i voucher sono disponibili sulla pagina web del progetto.

La sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari vede oggi oltre 1500 utenti sperimentatori registrati. Il progetto proseguirà fino a Marzo 2025, ma gli incentivi, se non esauriti, potranno essere erogati fino a Giugno 2026. L’importo complessivo dei fondi disponibili è di 990mila euro, finanziati con risorse del Fondo Complementare al PNRR.

“Con l’integrazione della app di un terzo operatore e di un ulteriore servizio di mobilità, il progetto MaaS for Italy del Comune di Bari si espande e rafforza ulteriormente la sua offerta complessiva – sottolinea l’assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari Domenico Scaramuzzi -. Gli strumenti digitali e gli incentivi previsti dal progetto e disponibili per i cittadini che hanno aderito o vorranno aderire alla sperimentazione rappresentano strumenti molto utili per favorire il più possibile l’utilizzo di tutte le forme di mobilità a basso impatto ambientale disponibili sul territorio, a partire, naturalmente dai servizi di trasporto pubblico locale. Proseguiremo in questa direzione, per contrastare l’inquinamento, migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e ridurre il traffico in città”.