Bari, addio a Cavallo: è stato comandante della polizia locale

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, esprime il suo cordoglio personale e collettivo, a nome di tutta la città, alla famiglia del colonnello Antonio Cavallo, storico Comandante della Polizia locale di Bari, scomparso in queste ore.

“Il colonnello Cavallo era un uomo integerrimo e leale, servitore delle istituzioni, punto di riferimento dei Corpi delle Polizie locali degli otto mila Comuni italiani. È stato un pezzo importante della storia dei vigili urbani nella nostra città. Attento e fine conoscitore delle questioni giuridiche e amministrative, fondamentali per le attività della Polizia locale, è stato presidente dell’associazione nazionale di rappresentanza della categoria l’A.N.C.U.P.M.. e direttore della rivista “Il vigile urbano”. Il colonnello Cavallo è stato un punto di riferimento per il Comune di Bari tanto da essere protagonista, a partire dal 1990, della stagione della riforma dell’ autonomia statutaria per i Comuni al fianco del sindaco Enrico Dalfino. Il mio cordoglio, e quello della città, giungano ai familiari e al Corpo della Polizia locale di Bari.”