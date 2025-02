Bari, strade allagate nel Municipio 2: “Lavori fatti male”

Ecco le condizioni in cui versa via Podgora angolo corso De Gasperi. Un pantano impercorribile per i pedoni. La denuncia è dei consiglieri municipali di Fratelli d’Italia, Onofrio De Giglio e Luigi Intranò. “Quando realizzarono gli scivoli per invalidi due anni fa dimenticarono di fare le caditoie di sfogo creando questo disagio per chi abita e per i negozianti perché l’acqua entra nei negozi limitrofi. I cittadini sono stanchi di queste situazioni”. I consiglieri chiedono un ripristino con urgenza del manto stradale e delle caditoie di sfogo.