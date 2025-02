Cucina, alleata della salute: in tavola la cicoria

Ricca di vitamine e antiossidante naturale, oggi in tavola portiamo la cicoria. Si tratta di una pianta dalle mille virtù, apprezzata non solo per il suo sapore deciso e leggermente amarognolo, ma anche per le sue straordinarie proprietà benefiche. Utilizzata fin dall’antichità, la cicoria è oggi protagonista di una cucina salutare e ricca di gusto, perfetta per chi desidera coniugare il piacere della tavola con il benessere del corpo. Ma andiamo per gradi.

In primis la cicoria è una fonte preziosa di nutrienti, tra cui vitamine, minerali e fibre. Ricca di inulina, una fibra prebiotica, la cicoria favorisce la salute dell’intestino, stimolando la crescita di batteri benefici e migliorando la digestione. Inoltre, aiuta a depurare il fegato e a stimolare la produzione di bile. Inoltre, le sue foglie contengono polifenoli e vitamina C, utili per combattere lo stress ossidativo e proteggere le cellule dall’invecchiamento precoce.

Ma non è finita qui. Oltre ad essere povera di calorie, dunque ideale per chi segue una dieta ipocalorica e vuole saziarsi facilmente, la cicoria, grazie al suo elevato contenuto di acqua e potassio, contribuisce a eliminare le tossine, contrastando la ritenzione idrica. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Cicoria alla romana



Pulite la cicoria eliminando le foglie più dure e lavatela accuratamente sotto acqua corrente. Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata e sbollentate la cicoria per 5-7 minuti, poi scolatela e strizzatela delicatamente. In una padella capiente, scaldate l’olio con gli spicchi d’aglio schiacciati e il peperoncino tritato. Aggiungete la cicoria e fatela saltare per circa 5 minuti, mescolando spesso. Regolate di sale e servite come contorno o su una fetta di pane tostato.

Torta salata con cicoria e ricotta



Pulite la cicoria, lessatela in acqua salata per 5-7 minuti, scolatela e strizzatela bene. In una padella, scaldate l’olio con l’aglio tritato, poi fate saltare la cicoria per 3-4 minuti. In una ciotola, mescolate la ricotta con le uova, il Parmigiano, un pizzico di sale e pepe. Aggiungete la cicoria raffreddata e amalgamate. Foderate una teglia con la pasta sfoglia, bucherellate il fondo con una forchetta e versate il ripieno di cicoria e ricotta. Ripiegate i bordi della pasta verso l’interno e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a doratura. Lasciate intiepidire prima di servire.