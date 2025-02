Favilli-Bonfanti e il Bari va: 2- 1 al Frosinone al San Nicola

Questa volta non è giunta l’ennesima rimonta, ma una vittoria preziosa che consente al Bari di risalire in classifica e agguantare il sesto posto, in coabitazione con la Juve Stabia. La compagine di Longo non ha disputato un gran primo tempo, complice un terreno di gioco pesante a causa della copiosa pioggia che è caduta incessante per tutta la gara. Decisivo il rigore assegnato sul finire della prima frazione di gioco per fallo su Dorval, che ha consentito ai galletti di superare un evidente blocco psicologico. Nella ripresa, il Frosinone ha provato a pareggiare, ma è arrivato il raddoppio di Bonfanti, al primo gol con la maglia del Bari. Nei minuti di recupero, la rete del Frosinone, arrivata dopo l’ennesimo errore in disimpegno di Radunovic.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Frosinone, il tecnico del Bari Moreno Longo recupera Vicari, ma non può contare su Lasagna, Lella, Novakovich, Oliveri e Simic (problema nella fase di riscaldamento). L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: Bellomo e Falletti agiscono alle spalle dell’unica punta Favilli.

Nel Frosinone, il tecnico Leandro Greco non ha a disposizione gli infortunati Cittadini, Kalaj, Marchizza, Gelli e Distefano, oltre allo squalificato Biraschi, mentre Canotto non è stato convocato per scelta tecnica. L’allenatore romano schiera i suoi con il modulo 3-5-2: ci sono i due ex biancorossi Koutsoupias e Partipilo.

PRIMO TEMPO: Si gioca sotto una pioggia battente. Parte bene il Bari che va al tiro al minuto 3 con Favilli, ma la sfera termina di poco alta sulla traversa. Longo è costretto al primo cambio al minuto 16: fuori Pucino per infortunio, dentro Vicari. La partita stenta a decollare con continue interruzioni di gioco. Si fa vedere il Frosinone al minuto 25 con Begic che calcia da fuori area, ma Radunovic è attento. I biancorossi perdono palla a centrocampo al minuto 37, innescando un pericoloso contropiede ciociaro, sprecato da Partipilo con una conclusione sbilenca. Ci prova anche Darboe con un tiro di destro da fuori area, ma Radunovic blocca. Episodio chiave nei minuti di recupero per un contatto in area tra Bettella e Dorval: dopo la revisione del Var, l’arbitro Cosso assegna il penalty ai galletti. Sul dischetto si presenta Favilli che batte Cerofolini per il vantaggio biancorosso. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: Brivido per i galletti al minuto 46, ma la difesa sbroglia in qualche modo, dopo un tiro deviato di Ambrosino. Al minuto 54 Favilli prova la conclusione su assist di Bellomo, ma il suo tentativo viene respinto. Doppia sostituzione per Longo al minuto 59: fuori Falletti e Bellomo, dentro Coli Saco e Bonfanti. Il Frosinone preme sull’acceleratore e va al tiro con Tsadjout che colpisce di testa da centro area, ma Radunovic para in qualche modo. Contropiede micidiale dei biancorossi al minuto 73 con Bonfanti che deposita in rete dopo un assist di Favilli: Bari 2 Frosinone 0. Altri due cambi per i galletti al minuto 75: fuori Favilli e Benali, dentro Gaston Pereiro e Maiello. Il Frosinone reagisce e costringe Radunovic al grande intervento in corner. La squadra di Greco prova a riaprirla al minuto 89 con un tiro di Kvernadze che termina di poco fuori. La formazione laziale accorcia le distanze in pieno recupero proprio con Kvernadze dopo un errore di Radunovic in disimpegno. Ma è troppo tardi: Bari – Frosinone edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-1.

PAGELLE: Favilli trascinatore. Favasuli inesauribile

Radunovic 5,5, Mantovani 6,5, Pucino sv (16′ Vicari 6), Obaretin 6, Favasuli 6,5, Maita 6,5, Benali 6 (75′ Maiello sv), Dorval 6,5, Bellomo 6 (59′ Coli Saco 6), Falletti 5,5 (59′ Bonfanti 7), Favilli 7,5 (75′ Gaston Pereiro sv)

Longo 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 1

Marcatori: 45′ Favilli rig. 73′ Bonfanti 94′ Kvernadze

Ammoniti: Partipilo, Benali, Bettella, Ambrosino. Oyono

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3 – 7

Corner: 3 – 6

Possesso palla: 49% 51%

Spettatori: 12.105 (7.154 abbonati; 69 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Mantovani, Pucino, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Dorval, Bellomo, Falletti, Favilli

Panchina: Pissardo, Marfella, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Pereiro, Vicari, Saco

FROSINONE: Cerofolini, Bettella, Monterisi, Bracaglia, Oyono J., Koutsoupias, Darboe, Begic, Oyono A., Ambrosino, Partipilo

Panchina: Frattali, Sorrentino, Hegelund, Ghedjemis, Vural, Kvernadze, Szyminski, Barcella, Vanzelli, Cichella, Tsadjout, Pecorino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. VAR: Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

