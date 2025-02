Odori nei videogiochi: nuova tecnologia nel gaming

Smell-on-Vision è il nome della nuova tecnologia sviluppata da Sony, in grado di aggiungere una dimensione olfattiva al gaming.

Annunci

Immagina di giocare a un videogioco e, mentre esplori un mondo virtuale, di percepire anche l’odore dell’ambiente circostante, ecco tutto questo potrebbe essere reale a partire da questo 2025.

Smell- on-vision è sostanzialmente un sistema consente di rilasciare odori specifici in tempo reale, sincronizzandoli con gli eventi e le ambientazioni di gioco. In pratica, mentre i giocatori esplorano mondi virtuali, potranno “sentire” il profumo di un fiore, l’odore di una foresta o il sentore di una città futuristica, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

La tecnologia si basa su un dispositivo innovativo che emette fragranze attraverso un sistema di cartucce odori controllato da software, che coordina la diffusione degli odori con le azioni e gli scenari del gioco. Ogni cartuccia contiene diverse fragranze e, tramite un sensore, il sistema è in grado di determinare quale aroma deve essere rilasciato in base all’ambiente in cui si trova il giocatore.

Per esempio, se il gioco si svolge in una foresta, il sistema potrà emettere odori di pino, muschio o terra bagnata, mentre in un contesto urbano potrebbero essere rilasciati profumi di asfalto, fumo o metallo.

L’aggiunta di questa nuova dimensione sensoriale potrebbe quindi rendere le esperienze virtuali molto più immersive e sensazionali, e ovviamente anche arricchire la trama del gioco.

Smell-on-Vision, al momento, è ancora in fase di sviluppo, ma Sony ha già avviato le prime fasi di test con un piccolo gruppo di sviluppatori e utenti.

Non sappiamo se effettivamente, questa nuova tecnologia potrà raggiungere gli alti standard di precisione e realismo promessi, ma sappiamo che, con l’introduzione degli odori nel gaming, Sony sta spingendo i limiti della realtà virtuale verso un nuovo orizzonte multisensoriale.