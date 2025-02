Promozione del turismo a Bari, due bandi da un milione di euro

Due bandi nel turismo, nella cultura e nell’internazionalizzazione, per complessivi 1 milione e 50mila euro, per sostenere le imprese e gli organismi non lucrativi del territorio. Li mette a disposizione la Camera di Commercio di Bari nell’anno in corso.

Annunci

· 300mila euro sono destinati a iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale.

· 750mila euro a favorire i processi d’internazionalizzazione, con un focus sull’incoming.

«Anche nel 2025 – dichiara la presidente dell’ente barese, Luciana Di Bisceglie – abbiamo voluto riproporre queste due misure che lo scorso anno hanno riscosso un’importante risposta, in settori che riteniamo strategici per l’effetto moltiplicatore sulla nostra economia, anche in termini occupazionali e in connessione con altri comparti. Un turismo più competitivo e sostenibile genera un’offerta di maggiore qualità, e quindi più attrattiva, come anche l’internazionalizzazione che punti in particolare sull’incoming dei buyer esteri offre nuove possibilità in altri mercati ai nostri operatori».

Nel dettaglio:

il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER L’ANNO 2025 destina 300mila euro agli organismi non lucrativi della circoscrizione territoriale di competenza della C.C.I.A.A. di Bari che operano in ambito turistico e culturale, con l’obiettivo di destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici attraverso iniziative da realizzarsi anche in un Comune diverso da quello che le ospita di consueto.

Il contributo massimo per ciascun organismo è di 5mila euro.

Il bando si apre alle ore 10:00 del 4 febbraio 2025 e si chiude alle ore 12:00 del 31/12/2025.

Destinatari, costi ammissibili, modulistica, modalità di invio delle domande ed altre informazioni al seguente link: https://www.ba.camcom.it/info/ bando-concessione-contributi- a-sostegno-di-iniziative-di- promozione-turistica-e- valorizzazione-del-patrimonio- culturale-anno-2025

il BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2025 destina invece 750mila euro alle micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari, con l’obiettivo di favorire i processi d’internazionalizzazione, con un focus sull’incoming. Il bando consentirà alle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nelle aree già presidiate e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

Il contributo massimo per ciascuna impresa è di 5mila euro.

Il bando si apre alle ore 10:00 del 4 febbraio 2025 e si chiude alle ore 12:00 del 31/12/2025.

Destinatari, costi ammissibili, modulistica, modalità di invio delle domande ed altre informazioni al seguente link: https://www.ba.camcom.it/info/ bando-concessione-contributi- a-sostegno-di-iniziative-di- promozione-turistica-e- valorizzazione-del-patrimonio- culturale-anno-2025