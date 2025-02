Sanremo? Non solo Serena Brancale: da Bari anche una parrucchiera

Non solo Serena Brancale, il palco di Sanremo si tinge di biancorosso anche dietro le quinte. A prendersi cura delle acconciature dei cantanti in gara, ma anche degli ospiti, ci sarà Annarita Mizzoni, parrucchiera barese. La sua è una storia che ha radici lontane, iniziata vent’anni fa, quando non senza difficoltà, Annarita ha deciso di intraprendere la strada per diventare parrucchiera. Prima la scuola, pagata facendo due lavori e rischiando, a volte, di non arrivare neanche a fine mese, poi la gavetta da dipendente, sino ad arrivare al 2019, quando finalmente, ha aperto la sua attività.

Ma quello che sembrava il principio di un percorso in discesa, si è trasformato in un incubo: poco dopo l’apertura del suo salone, Annarita ha perso il suo compagno di vita, il marito e poi, così come tutti gli altri, la sua attività è stata investita dall’emergenza sanitaria, quella del Covid-19, alla quale sono susseguite tutte le problematiche relative alla crisi del caro prezzi. È stato in questo momento che Annarita ha scelto di porsi una domanda: mollare tutto o provare a volare correndo il rischio? La risposta è facile immaginarla considerando che dall’11 al 15 febbraio, periodo in cui si svolgerà la 75esima edizione del festival della musica italiana, sarà a Sanremo.

“Vivo tra le nuvole – ha esordito Annarita che non nasconde l’emozione neanche dietro il suo umore solare e il suo sorriso sempre presente sul volto – è qualcosa di troppo bello e sono ancora incredula. Sono sincera: credo che nella vita ci si debba impegnare tanto, ma ci vuole anche talento e un pizzico di fortuna. Io ne ho passate tante, sono una giovane imprenditrice che cerca di andare avanti con tutte le difficoltà quotidiane, lo faccio da sola. Ho aperto il mio salone nel 2019, ma faccio questo lavoro da vent’anni. Appena ho aperto, prima c’è stato il Covid, poi la scomparsa di mio marito. È stata dura, ma quel momento in cui il terreno sotto i miei piedi si era frantumato mi ha portato a chiedermi se fosse il caso di andare giù o provare a volare Ho deciso di volare”, ha spiegato. La notizia della sua presenza a Sanremo, ha raccontato ancora “è stata come un fulmine, mi ha colpita, ma in maniera positiva, non me l’aspettavo”.

“Nel periodo in cui ero triste, anche se avevo perso la mia colonna portante, non ho mai mollato, così a un certo punto ho pensato che era il caso di ricominciare – ha proseguito – mi sono iscritta a un gruppo di motociclisti, altra mia grande passione. Ho creato un video per loro che ha poi notato un’agenzia che mi ha proposto prima un piccolo evento, tenutosi il 31 agosto, poi, quando sono tornati da un altro evento fuori Bari, sono entrati nel mio salone e mi hanno proposto di andare a Sanremo. Come potevo dire no? Siamo una bella squadra. Sarà un’esperienza bellissima, mi permetterà di crescere ulteriormente e mettermi in gioco. Tornerò a casa con un bagaglio colmo di nuove esperienze. Non so nulla, mi hanno solo detto che vivendola capirò e che dormirò poco, ma sarà bellissimo. Dopo tanto dolore e fatica, poter essere lì sarà qualcosa di grande. È solo un’occasione, ma sarà un’esperienza magica. Un sogno che dedico a chi ha creduto in me, a mio marito e a mio padre”, ha detto infine dedicando ancora un pensiero al marito: “a Sanremo? Sono sicura mi piaceranno tutte le canzoni in gara, ma farò il tifo per quella più dolce in amore. Ovviamente però, forza Bari”, ha concluso.