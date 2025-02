Turismo: è Livigno la destinazione montana più amata

Secondo lo Ski Price Index 2025, nella classifica delle 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani di Holidu, che include non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli skipass con un budget giornaliero che va dai 28 euro di Nicolosi ai 128 euro di Zermatt, Livigno si conferma ancora una volta la regina delle località sciistiche italiane, dominando il ranking 2025 grazie a un perfetto equilibrio tra qualità e convenienza, con un costo medio giornaliero di soli 67 euro.

A seguire Madonna di Campiglio, celebre per il suo fascino esclusivo e le piste impeccabili, si posiziona al secondo posto con 104 euro di costo medio giornaliero. Completa il podio Alto Sangro – Roccaraso/Rivisondoli, il punto di riferimento per lo sci nell’Italia centrale, con una media di 56 euro al giorno, la più bassa tra le prime tre.

La classifica vede una forte presenza di località del Trentino-Alto Adige, con ben cinque destinazioni nella top 10, ben 16 su 40. Merano 2000 e Alta Badia – Corvara in Badia conquistano rispettivamente la quarta e quinta posizione, grazie a un ottimo mix tra servizi di alta qualità e costi contenuti (rispettivamente 59 euro e 76 euro al giorno). La Valle d’Aosta è rappresentata da Courmayeur, che si piazza sesta con un costo medio di 93 euro, mentre la Lombardia si fa notare con Bormio al settimo posto e Livigno al vertice della classifica.

La celebre Cortina d’Ampezzo, prossima protagonista delle Olimpiadi Invernali 2026, si aggiudica l’ottavo posto con un prezzo medio di 117 euro, il più alto della top 10. La classifica è completata da San Candido – Monte Baranci (nono posto, 65 euro) e Ortisei – St. Ulrich (decimo posto, 97 euro), due perle del Trentino-Alto Adige.

Gli italiani continuano a preferire le destinazioni sciistiche nazionali, con ben 35 località italiane presenti nella classifica. Tuttavia, alcune mete estere riescono a entrare nella top 40, tutte concentrate tra Francia, Svizzera e Austria. La località più alta in classifica è Chamonix-Mont-Blanc in Francia, al 17° posto con un costo medio di 63 euro al giorno.

Lo Ski Price Index 2025 di Holidu si chiude con i costi della settimana bianca. I prezzi per una giornata di sci variano notevolmente. Cortina d’Ampezzo, con un costo medio di 117 euro, è tra le più care, seguita da Madonna di Campiglio (104 euro) e St. Moritz (101 euro). D’altra parte, località come l’Etna e Nicolosi offrono un’esperienza più accessibile, confermandosi ideali per chi cerca una vacanza sulla neve senza spendere una fortuna.