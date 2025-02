Bari, investimento in corso Cavour: grave un anziano

E’ stato travolto da un’auto ed è caduto sull’asfalto. E’ accaduto in corso Cavour a una manciata di passi dal Ponte XX settembre che collega il centro a viale Unità d’Italia. L’uomo, un anziano, è stato investito e poi soccorso dal conducente dell’auto. Gli operatori del 118 – prontamente giunti sul posto – lo hanno prima immobilizzato e poi lo hanno trasportato al Policlinico in codice rosso. Sul posto la polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per individuare eventuali responsabilità.