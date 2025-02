Controlli nella movida del Nord Barese, test salivari e denunce

Nel decorso fine settimana, donne e uomini della Polizia di Stato hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza nelle zone di maggiore afflusso della movida notturna della BAT, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale alla luce delle ultime novità legislative introdotte.

In particolare, operatori della Polizia Stradale della Sezione Bat, coadiuvati da personale della Questura di Andria, un Medico ed un’infermiera della Polizia di Stato, hanno effettuato mirate attività di controllo, con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della “movida” della città di Bisceglie.

La Polizia Stradale di Andria, posizionando le pattuglie in luoghi strategici di accesso o collegamento ai locali notturni della Città del Dolmen, hanno controllato 11 veicoli, i cui conducenti sono stati tutti sottoposti a controllo etilometrico dal personale dell’Ufficio Sanitario di Via dell’Indipendenza. In tale contesto, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 1 soggetto per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in quanto, risultato positivo ai cannabinoidi e sequestrando, ai fini della confisca, il relativo veicolo. Sono stati, inoltre, effettuati numerosi test salivari ed elevate 2 infrazioni al Codice della Strada per mancata revisione del veicolo e giuda senza relativa copertura assicurativa.

Nel corso delle operazioni, infine, sono stati anche rinvenuti e sequestrati, 0,694 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, il cui possessore è stato segnalato in Prefettura ai sensi dell’art 75 D.P.R. n° 309/90.

Tali specifici servizi si inquadrano in quelle attività volte a garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità con specifico riferimento al contrasto del fenomeno dell’abuso di alcool, specialmente nei confronti di chi, in questo stato, si pone alla guida di veicoli.

I controlli in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutti i comuni della provincia federiciana.