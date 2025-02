Il calciomercato del Bari si chiude con Maggiore. Dorval verso Napoli

Il Bari chiude la sessione di calciomercato invernale con tre ‘arrivi’ e tre ‘partenze’: dopo Bonfanti e Gaston Pereiro, arriva anche il centrocampista classe ’98, Giulio Maggiore. La formula è quella del prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Maggiore va a rinforzare un reparto attualmente orfano di Lella e Oliveri.

Sul fronte delle uscite, hanno lasciato il capoluogo pugliese il difensore Matino, ceduto in prestito al Cittadella, Sibilli, già protagonista con la maglia della Samp, e Sgarbi, tornato al Napoli.

Una sessione di calciomercato che, sulla carta, può considerarsi positiva, poiché sono arrivati calciatori di qualità, esperti della categoria e, soprattutto, pronti per giocare sin da subito. Un aspetto non trascurabile, considerato il recente passato e le tante scommesse giunte in biancorosso nelle precedenti sessioni di mercato. Tra l’altro, Bonfanti ha già messo a segno la sua prima rete con la maglia dei galletti. Gaston Pereiro ha debuttato nel finale della gara vinta contro il Frosinone, mentre Maggiore è reduce da campionati non esaltanti, ma resta un valido elemento per la categoria.

Dispiace per la partenza di Sibilli, ma il calciatore era la copia sbiadita del principale artefice della salvezza ottenuta nello scorso torneo di B. Saggia e giusta la decisione del club biancorosso di cederlo in prestito, anche per non svalutare l’investimento fatto nella scorsa estate. Le qualità del calciatore napoletano sono fuori discussione, ma la sua carriera ci racconta un percorso non dissimile da quanto visto in questo campionato.

In linea teorica, dopo questa sessione di calciomercato, il Bari esce rinforzato. Tuttavia, come sempre, sarà il campo il giudice supremo. Certo, è presto per trarre giudizi definitivi, ma il lavoro di Magalini e Di Cesare, considerata anche la sessione di calciomercato estiva, non può che essere valutato positivamente, viste anche le scarse risorse economiche a disposizione. Apprezzabili anche i tempi di chiusura delle trattative, con Bonfanti giunto prima del match di Cesena e Pereiro arruolabile per la gara contro il Frosinone. Per Maggiore si è dovuto attendere l’ultimo giorno di mercato, ma le dinamiche in questa tipologia di affari sono ben delineate.

Le ultime ore di calciomercato biancorosso sono state abbastanza movimentate per i vari rumors riguardanti l’esterno Mehdi Dorval. In un primo momento, si era parlato di una cessione imminente del franco-algerino al Napoli (tanto per cambiare), con l’accordo che avrebbe dovuto prevedere il prestito del calciatore al Bari fino al termine della stagione. Ma col passare delle ore, i rumors che si sono rincorsi hanno parlato di un’opposizione dei dirigenti biancorossi, che avrebbero chiesto un prolungamento del prestito per 18 mesi. Se ne riparlerà a fine stagione, ma questa telenovela non è piaciuta affatto ai tifosi biancorossi, che, ancora una volta, vedono un calciatore del Bari essere ‘prelevato’ dalla prima squadra dei De Laurentiis. Bari è stanca…

(foto Ssc Bari)