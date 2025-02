Tragedia nel Tarantino, 65enne si ferisce con motosega e muore

Tragedia nelle campagne tra Sava (Taranto) e Francavilla Fontana (Brindisi), dove un uomo di 65 anni ha perso la vita mentre potava un ulivo. Mentre era al lavoro, è rimasto ferito con la motosega a batteria che stava utilizzando. Il contatto con quest’ultima ha reciso l’arteria femorale, provocando una grave emorragia che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme è stato il figlio, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata restituita alla famiglia.