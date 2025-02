A fuoco auto in centro a Conversano, in corso le indagini

Un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario ha preso fuoco questa mattina intorno alle 11 nel centro di Conversano. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che, nonostante la rapidità dell’operazione, hanno potuto solo spegnere i resti della vettura, ormai completamente distrutta dalle fiamme. Il comune di Conversano, privo di un distaccamento dei Vigili del Fuoco, ha dovuto attendere l’arrivo delle squadre da altre sedi. Non si registrano danni a persone.