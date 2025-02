Aggressioni e minacce ai danni della madre un arresto a Taranto

A Laterza, in provincia di Taranto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni per atti persecutori nei confronti della madre anziana. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine in seguito a un provvedimento di ammonimento e di divieto di avvicinamento. È stata la stessa donna a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, denunciando di essere stata più volte minacciata di morte e aggredita dal figlio. Anche all’arrivo dei militari, l’uomo ha continuato a inveire contro di lei. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Annunci

Foto repertorio