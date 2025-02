Ieri mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, insieme all’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli e alla presidente del I Municipio, Annamaria Ferretti, ha effettuato un sopralluogo in alcuni degli spazi del mercato interno alla Manifattura dei tabacchi dove l’amministrazione comunale è in procinto di avviare una attività di manutenzione straordinaria in attesa della riqualificazione complessiva.

L’obiettivo del sopralluogo era concordare con gli operatori mercatali le fasi di questo percorso che nei prossimi mesi vedrà interventi di sistemazione e manutenzione dell’area mercatale di via Nicolai per garantire l’accorpamento di tutti gli operatori oggi attivi nell’area mercatale in un unico luogo.

“Oggi all’interno della manifattura contiamo circa 80 piccoli operatori mercatali che però hanno il loro posteggio in quattro differenti zone della manifattura – spiega Pietro Petruzzelli -. In questo modo il mercato non è funzionale perché troppo dispersivo e soprattutto l’amministrazione non è nelle condizioni di intervenire con la manutenzione in diverse aree senza una strategia complessiva. Da tempo stiamo interloquendo con gli operatori per costruire un percorso che li veda riunirsi sotto un unico tetto, presumibilmente lato via Nicolai, che l’ala più ampia oggi a disposizione. Ma per fare questo, c’è bisogno di intervenire nella stessa area, per far si che tutti gli operatori trovino posto e che la struttura sia adeguata alle differenti tipologie di attività”.

Il Comune sta valutando una sistemazione provvisoria per il tempo che occorrerà per i lavori della struttura di via Nicolai. “È bene ribadire – conclude Petruzzelli – che si tratta di interventi provvisori nelle more di una riqualificazione complessiva sull’area mercatale che l’Amministrazione sta portando avanti sul progetto di realizzare un mercato che si articoli sia sulla vendita sia sulla somministrazione di alimenti, con la possibilità anche di diversificare la propria offerta e il proprio target, che però necessita di tempo per arrivare a compimento. Sono però fiducioso, con l’impegno del sindaco, dei tecnici comunali e dell’impresa che entro il 2025 riusciremo a fare un primo passo importante per dare nuovo slancio e dignità ai lavori di questo mercato storico di Bari”.

Negli ultimi mesi il mercato è stato preda di ladri, che hanno smontato coperture e tubature e che hanno colpito anche i box dei mercatali. Da tempo i commercianti chiedono maggiore sicurezza.