Bari, minorenne travolto da auto al San Paolo: trasportato in ospedale

Un minore è stato investito in viale Lazio, nel quartiere San Paolo. È accaduto questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedaletto per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi, ma è attualmente sottoposto a trattamento sanitario.