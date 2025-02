Bari, paura a Carbonara: a fuoco 10 veicoli in autorimessa

Intorno alle 4 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Carbonara, in via Ponte per un incendio in una autorimessa. Per cause da accertare il rogo ha coinvolto 8 – 10 veicoli. Due squadre di Vigili del Fuoco con altrettante autobotti hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per domare le fiamme. Sono in corso le verifiche statiche, tuttavia la tempestività del soccorso ha permesso di salavaguardare l’edificio di 4 piani fuori terra sito sull’autorimessa interrata. Non si segnalano danni a persone.