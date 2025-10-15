Bari, torna il Vintage Market con musica, laboratori e auto d’epoca

Il Vintage Market Bari festeggia la sua 12ª edizione con un format più ricco e coinvolgente che mai. Sabato e domenica, la Fiera del Levante – Padiglione 20 si trasformerà in un grande spazio dedicato a vintage, modernariato, artigianato e collezionismo, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia.

Tra vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento retrò, giochi e videogames d’epoca, ogni visitatore potrà immergersi in un’atmosfera unica, dove storia e creatività si incontrano. Per gli appassionati di motori, da non perdere l’esposizione di auto d’epoca, che permetterà di fare un viaggio nel design su quattro ruote.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: la nuova Area Live & DJ Set offrirà musica dal vivo e performance che animeranno la fiera, passando dalle atmosfere retrò ai suoni contemporanei. Inoltre, laboratori creativi per grandi e piccoli stimoleranno la fantasia e la manualità dei partecipanti, mentre l’area food permetterà di ricaricarsi tra uno stand e l’altro.

Il Vintage Market non è solo un evento di shopping, ma anche un’occasione per celebrare stile, creatività e sostenibilità, con un biglietto di ingresso simbolico di 3 euro. Un weekend imperdibile per chi ama scoprire oggetti unici e vivere esperienze che uniscono passato e presente.

Foto pagina Facebook Vintage Market Bari﻿