MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,434 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,434 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, torna il Vintage Market con musica, laboratori e auto d’epoca

Due giorni per vivere passato e creatività in un’unica esperienza

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 17:58
vintage market
  • 41 sec
villaggiodelgusto.com

Il Vintage Market Bari festeggia la sua 12ª edizione con un format più ricco e coinvolgente che mai. Sabato e domenica, la Fiera del Levante – Padiglione 20 si trasformerà in un grande spazio dedicato a vintage, modernariato, artigianato e collezionismo, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia.

Tra vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento retrò, giochi e videogames d’epoca, ogni visitatore potrà immergersi in un’atmosfera unica, dove storia e creatività si incontrano. Per gli appassionati di motori, da non perdere l’esposizione di auto d’epoca, che permetterà di fare un viaggio nel design su quattro ruote.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: la nuova Area Live & DJ Set offrirà musica dal vivo e performance che animeranno la fiera, passando dalle atmosfere retrò ai suoni contemporanei. Inoltre, laboratori creativi per grandi e piccoli stimoleranno la fantasia e la manualità dei partecipanti, mentre l’area food permetterà di ricaricarsi tra uno stand e l’altro.

Il Vintage Market non è solo un evento di shopping, ma anche un’occasione per celebrare stile, creatività e sostenibilità, con un biglietto di ingresso simbolico di 3 euro. Un weekend imperdibile per chi ama scoprire oggetti unici e vivere esperienze che uniscono passato e presente.

Foto pagina Facebook Vintage Market Bari﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

La Puglia alla Frankfurter Buchmesse 2025:...

Il sistema editoria pugliese alla Frankfurter Buchmesse, la principale fiera del...
- 15 Ottobre 2025
Cronaca

Palese, rifiuti abbandonati in strada: scoperto...

Sacchi neri pieni di rifiuti lasciati in strada e il sospetto...
- 15 Ottobre 2025
Attualità

Bari, Via Argiro si accende di...

Via Argiro si accende di nuova luce.﻿Le installazioni luminose finanziate dal...
- 15 Ottobre 2025
Attualità

Bari, torna il Vintage Market con...

Il Vintage Market Bari festeggia la sua 12ª edizione con un...
- 15 Ottobre 2025