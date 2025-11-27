GIOVEDì, 27 NOVEMBRE 2025
A Bari gli Stati Generali dell’Unicef, appuntamento ad aprile

Martedì 2 dicembre si terrà la presentazione nel foyer del teatro Petruzzelli

Pubblicato da: redazione | Gio, 27 Novembre 2025 - 09:20
Sarà presentata martedì 2 dicembre, alle ore 11, nel foyer del Teatro Petruzzelli, la prima edizione barese degli Stati Generali dell’UNICEF, in programma nel capoluogo pugliese il prossimo aprile. L’annuncio arriva a pochi mesi dalla firma del protocollo d’intesa, siglato lo scorso 30 luglio tra Nuova Fiera del Levante e UNICEF, un accordo triennale finalizzato alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e al sostegno delle iniziative in favore dei bambini più vulnerabili.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente nazionale dell’UNICEF Nicola Graziano, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese, il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Nazzareno Carusi e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

Nel corso dell’incontro sarà consegnato anche l’assegno destinato all’UNICEF, ricavato dalla vendita dei biglietti dell’88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, raccolta che rientra tra le prime azioni concrete dell’accordo stipulato a luglio.

