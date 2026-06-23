Canottaggio barese sul tetto d’Italia: la favola tricolore di Carlotta Livorti

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Si è conclusa sulle acque del lago di Schiranna a Varese la rassegna dei Campionati Italiani Under 23, Under 17 ed Esordienti, uno degli appuntamenti più importanti della stagione remiera nazionale. In un contesto altamente competitivo e caratterizzato da gare di grande livello tecnico, il Cus Bari Canottaggio ha confermato la qualità del proprio vivaio e la solidità del lavoro svolto durante l’intera stagione.

Il risultato più prestigioso arriva grazie a Carlotta Livorti, che conquista una splendida medaglia d’oro, portando il Cus Bari sul gradino più alto del podio tricolore e regalando alla società barese un titolo italiano di grande valore. Una prestazione di assoluto rilievo con l’atleta cussina capace di gestire eliminatorie, semifinale e finali con un approccio da vera leader e un’evidente maturità agonistica.

A rendere ancora più significativa la trasferta pugliese è il fatto che tutti gli equipaggi baresi abbiano raggiunto la finale A, centrando l’obiettivo di competere tra i migliori equipaggi d’Italia nelle rispettive categorie. Sotto la guida tecnica di Sabino Bellomo e Saverio Binetti, i ragazzi si sono espressi tirando fuori qualità e tecnica.

Nel 4 con Under 17 maschile, composto da Andrea Annacontini, Giuseppe Martiradonna, Nicola Tortelli e Giorgio Pellegrino e Nicola Bussola al timone, è arrivato un positivo settimo posto finale. Sesta posizione per il 4 senza Under 23 maschile formato da Alexander Liantonio, Filippo Prezioso, Sidney Domenico Triggiani e Nicola Rotondo, protagonisti di una prova generosa e combattuta. Nel doppio Under 23 pesi leggeri, Andrea Licciardi e Christian Milano hanno chiuso al quinto posto, così come Gloria Licciardi nel singolo femminile Under 23. Leonardo Bellomo, nel singolo maschile Under 23, paga le gare ravvicinate terminando la propria prova in ottava posizione dopo un percorso di alto livello.

Buoni riscontri anche dall’otto Under 23 maschile, composto da Leonardo Bellomo, Matteo Chimenti, Alexander Liantonio, Christian Milano, Nicola Rotondo, Filippo Prezioso, Sidney Domenico Triggiani e Andrea Licciardi e Nicola Bussola al timone, che ha concluso al sesto posto nazionale. Un bilancio sicuramente positivo che testimonia la crescita del movimento remiero del Cus Bari e confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente da atleti, tecnici e dirigenti.

La società torna da Varese con la consapevolezza di aver recitato un ruolo da protagonista sulla scena nazionale e con la soddisfazione di aver rappresentato al meglio la città di Bari e la Puglia in una delle manifestazioni più prestigiose del canottaggio italiano.