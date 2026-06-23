MARTEDì, 23 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,273 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,273 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Canottaggio barese sul tetto d’Italia: la favola tricolore di Carlotta Livorti

Splendido bilancio per i canottieri baresi ai Campionati Italiani Under 23, Under 17 ed Esordienti sul lago di Schiranna

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 14:14
cus
  • 3 min
Annunci

fal


Si è conclusa sulle acque del lago di Schiranna a Varese la rassegna dei Campionati Italiani Under 23, Under 17 ed Esordienti, uno degli appuntamenti più importanti della stagione remiera nazionale. In un contesto altamente competitivo e caratterizzato da gare di grande livello tecnico, il Cus Bari Canottaggio ha confermato la qualità del proprio vivaio e la solidità del lavoro svolto durante l’intera stagione.

Il risultato più prestigioso arriva grazie a Carlotta Livorti, che conquista una splendida medaglia d’oro, portando il Cus Bari sul gradino più alto del podio tricolore e regalando alla società barese un titolo italiano di grande valore. Una prestazione di assoluto rilievo con l’atleta cussina capace di gestire eliminatorie, semifinale e finali con un approccio da vera leader e un’evidente maturità agonistica.

A rendere ancora più significativa la trasferta pugliese è il fatto che tutti gli equipaggi baresi abbiano raggiunto la finale A, centrando l’obiettivo di competere tra i migliori equipaggi d’Italia nelle rispettive categorie. Sotto la guida tecnica di Sabino Bellomo e Saverio Binetti, i ragazzi si sono espressi tirando fuori qualità e tecnica.

Nel 4 con Under 17 maschile, composto da Andrea Annacontini, Giuseppe Martiradonna, Nicola Tortelli e Giorgio Pellegrino e Nicola Bussola al timone, è arrivato un positivo settimo posto finale. Sesta posizione per il 4 senza Under 23 maschile formato da Alexander Liantonio, Filippo Prezioso, Sidney Domenico Triggiani e Nicola Rotondo, protagonisti di una prova generosa e combattuta. Nel doppio Under 23 pesi leggeri, Andrea Licciardi e Christian Milano hanno chiuso al quinto posto, così come Gloria Licciardi nel singolo femminile Under 23. Leonardo Bellomo, nel singolo maschile Under 23, paga le gare ravvicinate terminando la propria prova in ottava posizione dopo un percorso di alto livello.

Buoni riscontri anche dall’otto Under 23 maschile, composto da Leonardo Bellomo, Matteo Chimenti, Alexander Liantonio, Christian Milano, Nicola Rotondo, Filippo Prezioso, Sidney Domenico Triggiani e Andrea Licciardi e Nicola Bussola al timone, che ha concluso al sesto posto nazionale. Un bilancio sicuramente positivo che testimonia la crescita del movimento remiero del Cus Bari e confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente da atleti, tecnici e dirigenti.
La società torna da Varese con la consapevolezza di aver recitato un ruolo da protagonista sulla scena nazionale e con la soddisfazione di aver rappresentato al meglio la città di Bari e la Puglia in una delle manifestazioni più prestigiose del canottaggio italiano.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Sport

Canottaggio barese sul tetto d’Italia: la...

Si è conclusa sulle acque del lago di Schiranna a Varese...
- 23 Giugno 2026
Attualità

“Liberate Centrone e Alberizia”, manifestazione a...

Un mese. Trenta giorni di silenzio, di attesa, di preoccupazione. Mercoledì...
- 23 Giugno 2026
Dalla città

“I social sono un’emergenza nazionale”: da...

L’impatto devastante delle piattaforme social sulla società e in particolare sulle...
- 23 Giugno 2026
Cronaca

Ore di apprensione a Valenzano, nessuna...

Proseguono le ricerche di Nicola Di Mussi, l'uomo scomparso nella mattinata...
- 23 Giugno 2026