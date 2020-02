Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco fa su via Fanelli, all’altezza del civico 228. Sul posto la polizia locale per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico anche a causa della presenza di pezzi di auto sulla carreggiata. L’impatto è stato violento. La polizia locale consiglia percorsi alternativi.

