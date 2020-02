I parcheggi dei centri commerciali presi di mira da bande di ladri. Da viale Pasteur a Santa Caterina a Bari, ma anche a Casamassima, Triggiano e Modugno. Due le tecniche usate: c’è chi fora le ruote per costringere l’automobilista a fermarsi e poi sorprenderlo per rubare le borse all’interno del veicolo o chi si apposta e interviene appena i clienti dei centri commerciali lasciano la borsa in auto per sistemare la spesa. I ladri aprono gli sportelli e scappano con la refurtiva.

Diverse le segnalazioni ai responsabili dei centri commerciali. Nei parcheggi solitamente sono attive anche le telecamere.

