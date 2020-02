“Siamo in emergenza”. Comincia così un post del canile sanitario di Bari: l’associazione che lo ha in gestione non riesce più a garantire livelli soddisfacenti di assistenza agli animali ospiti. “Abbiamo accumulato una montagna di debiti verso tutti i fornitori – si legge nel post – il contributo erogato dal Comune di Bari ci è assolutamente insufficiente (in pratica, dato il numero di cani presenti è pari ad 1 euro), ed è un rimborso spese a fronte di nostre anticipazioni, innescando una spirale nella quale stiamo precipitando. L’annesso rifugio ospita cani per i quali nel secondo semestre abbiamo percepito appena 31 centesimi al giorno pro cane, contributo al netto del pagamento del fitto della struttura”.

“Siamo allo stremo – continuano – Anche le spese di pronto soccorso ci hanno praticamente uccisi, e così in pronto soccorso ora siamo noi. E ci sentiamo completamente soli, al centro di una serie di truffe grazie alle quali finiscono in canile solo cani di proprietà, abbandonati realmente o in maniera pilotata. Ci vergogniamo per questo, ma chiediamo un aiuto. Il nostro canile è un’eccellenza, frutto solo ed esclusivamente di immani sacrifici da parte nostra, ma non ce la facciamo più.

Se voleste aiutarci, l’iban dell’associazione è riportato in foto”.

