Il fenomeno del momento tra i ragazzi è quello del “Daredevil selfie”, che consiste nel farsi fotografare in situazioni estreme. Molti scelgono il selfie sui binari mentre il treno sta arrivando, facendo a gara a chi si sposta per ultimo. Una sfida tanto stupida quanto pericolosa.

L’ultimo episodio è quello accaduto nel comune di Carpi, con protagonisti 3 ragazzini, di cui uno di 14 anni e gli altri più piccoli. Proprio per diffondere tra gli studenti la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i binari è nato il progetto della Polizia ferroviaria “Train… to be cool” realizzato in collaborazione con il Miur.

