In un momento in cui i principali settori dell’economia Italiana sono nell’occhio del ciclone a causa dell’emergenza Coronavirus, la Puglia risponde alla disinformazione, agli attacchi strumentali e alla concorrenza sleale, a partire proprio dall’agroalimentare.

Al via, infatti, la prima campagna #MangiaItaliano, promossa da Coldiretti nell’ambito del progetto Campagna Amica, con l’intento di riportare in alto il nome del Made in Italy, difendere il territorio, l’economia, il lavoro e far conoscere il valore dell’enogastronomia locale.

Così, a partire dalle ore 9.00 di sabato 7 marzo nei mercati di Campagna Amica di Foggia e di Brindisi, si svolgerà una due giorni interamente dedicata al Made in Italy agroalimentare a chilometro zero, offerto direttamente dai produttori agricoli pugliesi e, nell’ambito della quale, sarà possibile gustare le ricette della tradizione locale preparate dal vivo dai cuochi contadini. La campagna #MangiaItaliano sarà, inoltre, occasione per la presentazione della prima analisi Coldiretti/Ixè sugli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’agroalimentare Made in Italy, dai campi agli scaffali.

