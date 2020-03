“Nessun paziente del San Pio è positivo al Covid-19”. La buona notizia giunge dal sindaco di Castellaneta e presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti che, tramite alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook, ha aggiornato la comunità sull’evoluzione del contagio nell’ospedale della città. A seguito dell’accertamento dei primi nove casi di Coronavirus tra il personale medico della struttura, dopo il contatto con il medico che, pur avvertendo i sintomi, avrebbe continuato a lavorare, era stato lo stesso Gugliotti ad annunciare, negli scorsi giorni, l’avvio dei controlli su oltre cinquecento persone. Primi tra tutti i degenti dello stesso ospedale, tra cui 25 bambini, per i quali oggi è possibile scongiurare il rischio contagio. E mentre procede in Procura l’indagine nei confronti del medico protagonista della vicenda e si attende un procedimento disciplinare da parte della direzione sanitaria dell’ospedale San Pio, il sindaco di Castellaneta ripete a tutti i cittadini l’invito a restare a casa per scongiurare ogni altro rischio.

