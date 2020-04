In discussione il decreto liquidità del Governo per aiutare le imprese. Decreto che dovrebbe essere varato già nella prossima settimana. Ad anticipare alcune misure è il parlamentare Ubaldo Pagano.

Sarà garantito il finanziamento ad ogni persona con garanzie messe direttamente dalla Stato. Sono previsti prestiti per le imprese.

Nello specifico: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; Garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi. Restituzione fino a sei anni.

Al fondo saranno ammesse anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

“Tempo qualche giorno e le persone potranno recarsi presso gli istituti i credito”, ha affermato il ministro Patuanelli, parlando al Tg1 del potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi per rilanciare la liquidità che “è un’emergenza evidente”. “Per questo abbiamo scelto di non avere strumenti nuovi ma di implementare uno strumento che le banche conoscono bene”. “La liquidità- ha aggiunto – è la prima cosa che dobbiamo garantire alle imprese per pagare i fornitori per pagare le scadenze”.

