La dea della fortuna bacia Barletta. Ieri sono stati vinti infatti 480.505,82 euro con una schedina del SuperEnalotto.

Non è dato sapere chi sia il vincitore o la vincitrice che ha centrato il “5+1”. Ma secondo quanto riportato da Agipronews (sito che monitora tutte le vincite in Italia), la schedina è stata giocata nella Tabaccheria Riefolo in via Consalvo da Cordova, 11. Non c’è stato nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto.

