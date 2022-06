Per cause in corso di accertamento un uomo è stato travolto da un treno a Monopoli intorno alle 18. Il traffico ferroviario è ancora sospeso, in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40) oggi ha terminato la corsa a Bari Centrale alle ore 18:58.

I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Fasano e Bari Centrale.

