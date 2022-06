Sono circa 50mila le persone attese per il concerto di Vasco Rossi. Proprio in considerazione della grande affluenza di pubblico atteso per l’evento in programma mercoledì 22 giugno allo stadio San Nicola, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza. Pertanto, è stata emessa un’ordinanza sindacale che, a decorrere dalle ore 6 del 22 giugno, e fino alle 6 del 23 giugno, all’interno dello stadio San Nicola, nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto per un raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dell’impianto sportivo, vieta:

la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo, nonché la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti

il possesso su area pubblica e/o aperta al pubblico, nelle aree interessate dalla manifestazione, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo e spray con liquido urticante (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia oggetto simile.

È inoltre vietato, dalle ore 6 del 22 giugno, e comunque fino alla fine dell’evento musicale, l’accesso allo stadio San Nicola con zaini o borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante o qualsivoglia oggetto simile. I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze dell’ordine potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

CONCERTO VASCO ROSSI NELLO STADIO SAN NICOLA

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

E ATTIVAZIONE DELLE AREE DI SOSTA

Bus straordinari. L’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha previsto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico a supporto delle linee ordinarie e l’attivazione delle aree di sosta circostanti l’impianto sportivo.

Pertanto, è stato predisposto un servizio speciale che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola senza fermate intermedie, a partire dalle ore 15.20 (prima partenza) sino al termine delle esigenze. Per quanto riguarda il ritorno, previsto dopo la conclusione del concerto, il bus partirà dall’area antistante al campo di allenamento della squadra di calcio.

Per usufruire del servizio sarà necessario munirsi di regolare titolo di viaggio e indossare una mascherina di tipo FFP2 (come stabilito dal Consiglio dei Ministri sulle modalità di fruizione del servizio di trasporto pubblico locale).

Di seguito, il percorso della linea speciale:

andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, via generale Bellomo, SS. 271, uscita stadio San Nicola, ingresso stadio;

ritorno: ingresso Stadio, strada Torrebella, raccordo Giuseppe Rossi, viale Donato Menichella, via Giulio Petroni, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

In merito al servizio di sosta da attivare nelle aree limitrofe allo stadio, sarà effettuato dalle ore 7.30 alle 24, con una tariffa unica giornaliera che prevede un costo di 3 euro per gli autoveicoli ed uno di 12 euro per gli autobus.

