Fino a 800 euro al mese per un trilocale in affitto in centro a Bari. I dati sono stati elaborati dal gruppo Tecnocasa e rivelano un aumento dei fitti in tutta la città pari al 5,2 per cento per i monolocali, 2,9 per cento per i bilocali e 3,7 per i trilocali.

Gli appartamenti nel centro murattiano e a Bari Vecchia restano i più cari. Per un trilocale in centro si arriva a pagare al mese fino a 800 euro, 700 euro nel centro storico, 650 euro nella zona del parco due giugno. Picone, Carrassi e San Pasquale si attestano sui 600. Cifre più basse a Palese e Santo Spirito.

Per i monolocali, più caro è Picone con 500 euro al mese, seguono Carrassi, Parco due giugno e il Murattiano con 400 euro al mese. Con 250 euro al mese i meno cari sono sempre Palese e Santo Spirito. Infine per i bilocali stessa tendenza dei trilocali, con cifre più alte (600 euro) a Murat e nel centro storico. Meno cari Palese e Santo spirito con 400 euro.

A livello nazionale secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2021 i canoni di locazione residenziale hanno registrato un aumento: monolocali (+3,4%), bilocali (+3,1%) e trilocali (+2,5%). Dopo un 2020 che ha visto una contrazione dei valori dovuta a una minore domanda e a una maggiore offerta determinate dal Covid, il 2021 segna l’inversione di tendenza.

