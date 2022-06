Domani, sabato 25 giugno, a partire dalle ore 16.30, si svolgerà “Biciclettando insieme”, una passeggiata in bicicletta organizzata dalla parrocchia Preziosissimo Sangue che coinvolgerà bambini e genitori per le vie della città. La manifestazione ciclistica avrà inizio in via Putignani 237, presso la parrocchia Preziosissimo Sangue in San Rocco, e proseguirà sino a Punta Perotti, e ritorno, dopo una breve sosta a parco Perotti.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in programma è stato disposto il “divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze. Per quanto riguarda l’andata: via Sagarriga Visconti piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

Per il ritorno invece: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare Sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, via Q. Sella, via P. Amedeo, via Sagarriga Visconti. L’AMTAB informa, inoltre, che per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti potrebbero verificarsi ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalla stessa.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.