Sono arrivati a Brindisi i Ferragnez. Il cantante Fedez parteciperà infatti al Battiti Live che si terrà a Gallipoli il 2 e il 3 luglio.

Nelle loro stories Fedez annuncia il suo arrivo a Brindisi mentre saluta delle fan per strada. Chiara Ferragni posa, invece, nelle sua cabina armadio prima di partire per la Puglia. I due coniugi sono in compagnia di Tananai, anche lui ospite di Battiti Live. Lo show sarà presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

In un altro post la Ferragni loda anche la focaccia tipica pugliese:

