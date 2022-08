C’è gente che ti ferma per venderti droga. Ci sono le aiuole piene di bottiglie di vetro, di cartoni usati come letti dai senzatetto, ci sono persino rifiuti incastrati negli alberi e panchine a pezzi. Sono le 10.30 e nessuno è ancora passato a ripulire lo scempio che ogni giorno i turisti che arrivano a Bari vedono in piazza Moro.

“Uno scenario da brividi – denuncia Lorenzo Scarcelli, presidente del comitato di residenti e commercianti di piazza Umberto – Si tocca con mano l’abbandono delle istituzioni. Piazza Moro è lasciata completamente al degrado: chi arriva in città vede questa cosa indegna. Una città che ci vantano tutti, sulla quale fanno servizi sulla tv nazionale e poi alle porte della stazione c’è uno scenario da rivoltare lo stomaco. E’ una assurdità”.