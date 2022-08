Proseguono gli appuntamenti estivi del Ruvo Coro Festival che, dopo i “Carmina Burana” del 18 giugno in Piazzetta Le Monache e l’esibizione de” I Piccoli Cantori” di Barcellona Pozzo di Gotto dello scorso 2 luglio, propone per mercoledì 10 agosto, alle ore 20.30 sul sagrato della Cattedrale di Ruvo di Puglia (Largo Cattedrale), il Concerto “Notte di San Lorenzo”. In programma: Concerto per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart, eseguito dall’Orchestra Sinfonica “Città Ruvo di Puglia”, pianista Fabio Di Gennaro, direttrice Mariateresa Amenduni.

Il concerto “Notte di San Lorenzo” prevede anche l’esecuzione di due brani – Preludio e Notturno – del Maestro ruvese Antonio Amenduni, trascritti per orchestra da Mariateresa Amenduni. E, ancora, la partecipazione del soprano Anna Cimmarrusti e della Corale Polifonica “Michele Cantatore”, maestro del coro Angelo Anselmi. Organizzato dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore”, con la direzione artistica dello stesso Angelo Anselmi, il concerto costituisce il settimo appuntamento musicale di un festival giunto quest’anno alla sua 13esima edizione. Avviato durante lo scorso mese di marzo, il Ruvo Coro Festival 2022 si concluderà il prossimo 22 dicembre e si compone di ventidue appuntamenti musicali (tra produzioni e formazioni ospiti). Oltre alla presenza di formazioni corali del panorama musicale nazionale, da alcune edizioni, il Ruvo Coro Festival ospita formazioni cameristiche (giovani promesse e concertisti di fama internazionale), nella Sala Concerti dell’Associazione. “Conosciamo le Fondazioni Liriche Italiane” è una nuova sezione del Festival che ospita i concerti di Ensemble del Teatro Alla Scala di Milano, del Maggio Fiorentino, del Teatro dell’Opera di Roma nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia. Il Festival proseguirà, poi, con due date di fine settembre ospitate nella stessa Cattedrale di Ruvo di Puglia: sabato 24, alle ore 20, il Coro Giovanile Pugliese “ARCOPU” diretto da Luigi Leo e venerdì 30, alle ore 20, il Trio vocale italiano “Le Signorine”.

Concerto “Notte di San Lorenzo” – m ercoledì 10 agosto, ore 20.30 – Sagrato della Cattedrale, Ruvo di Puglia (BA). Orchestra Sinfonica “Città di Ruvo di Puglia”: Fabio Di Gennaro – pianista; Anna Cimmarrusti – soprano; Corale Polifonica “Michele Cantatore” maestro del coro Angelo Anselmi; Mariateresa Amenduni – direttrice; musiche di W.A. Mozart – A. Amenduni – A. Vivaldi

