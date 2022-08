Continuano gli abbandoni a ridosso dell’estate. Un piccolo cane da caccia, perso o abbandonato, ha trovato rifugio nel villaggio “La porta San Ferdinando” in Calabria da dove parte un appello: “Ha un collare quindi crediamo si sia perso, vi chiedo gentilmente se potete far girare questo annuncio nel caso si fosse smarrito così da ritrovare i suoi padroni, se invece è stato abbandonato se qualcuno volesse prenderlo con se per accudirlo sarebbe meraviglioso”.

