Rischio di frammenti di vetro nel tiramisù, il Ministero della Salute segnala il richiamo dal mercato di un lotto del dessert Bontà Divina. La nota è apparsa poche ore fa sul sito del Ministero della Salute, nella sezione destinata ai richiami alimentari.

Il richiamo, riguarda in particolare il tiramisù al caffè, venduto in confezioni da 85 grammi, prodotto dalla Emmi Dessert Italia S.p.A. nello stabilimento attivo di via Cassina n 5 a Lasnigo (Como). Il lotto richiamato dal commercio è contrassegnato così: C27922 . D04922. La scadenza è 31 agosto 2022-8 settembre 2022.

Foto Freepik

