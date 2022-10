“E’ stata una miocardite fulminante a provocare la morte della 14enne, avvenuta ieri all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi”. Lo conferma il primario del reparto di pediatria Fulvio Moramarco. La ragazzina, vaccinata con tre dosi, era risultata positiva al Covid dopo il tampone di routine in ospedale, dove era giunta a causa di febbre alta e conati di vomito.

Sabato mattina il ricovero in pediatria, poi a causa dell’improvviso peggioramento delle sue condizioni la 14enne era stata trasferita in terapia intensiva. “Ora dobbiamo cercare la causa della miocardite – aggiunge Moramarco – al fine di escludere che sia stato soltanto il Sars Cov2 (Coronavirus) a dare questa forma”. Sull’ipotesi che possa esserci un collegamento con il vaccino anti Covid, il primario precisa che “la bambina era stata sottoposta a questa vaccinazione a novembre dello scorso anno, quindi non c’entra il vaccino”.

“Siamo in contatto con il centro d’igiene di Bari per la ricerca di altri agenti eziologici. Penso – riferisce il medico – che l’esito delle indagini lo avremo entro due giorni”. Il primario evidenzia che la “bambina era perfettamente sana e senza altre patologie”. “Inoltre – aggiunge – gli esami di laboratorio e l’elettrocardiogramma in ingresso erano negativi”. Da qui la necessità di approfondire le cause della morte della 14enne, originaria di Reggio Emilia, che da qualche anno si era trasferita con la famiglia a Carovigno, nel Brindisino.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.