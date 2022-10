Riapertura, parziale, delle attività all’istituto Cirillo di Bari, per cui negli scorsi giorni era stata disposta l’interdizione immediata all’uso degli ambienti per l’esecuzione di “lavori improcrastinabili e urgenti di messa in sicurezza della struttura”.

In particolare, secondo quanto emerso dall’ultima circolare i lavori proseguiranno e le attività saranno sospese sino al 18 “per consentire la prosecuzione dei necessari lavori che renderanno fruibili sia alcuni ambienti dell’istituto, sia altri ambienti che saranno utilizzati”. A partire da mercoledì 19 ottobre le attività didattiche ed educative riprenderanno nella seguente modalità: per quanto riguarda la scuola primaria, le classi svolgeranno regolarmente le attività nei locali dell’istituto, rimane invariato l’orario di tutte le attività, ovvero 8-13 (alunni non semiconvittori), 8-18.10 (alunni semiconvittori).

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, le classi della SSIG svolgeranno regolarmente le attività nei locali dell’istituto. Anche in questo caso resterà invariato l’orario. La novità riguarda invece le classi prime dei licei che svolgeranno attività didattiche presso la SSIG “Laterza” in orario antimeridiano. Le classi seconde, terze, quarte e quinte svolgeranno invece le attività didattiche presso la scuola “Carlo del Prete”, sempre in orario antimeridiano.

Le lezioni individuali di Esecuzione e di Interpretazione degli alunni del liceo musicale si svolgeranno nel pomeriggio presso la scuola “Carlo del Prete”, anche per gli alunni della classe I AM. Saranno temporaneamente sospese le attività educative destinate agli alunni semiconvittori del liceo. In mattinata c’erano state molte proteste da parte dei genitori preoccupati per la possibilità che le lezioni potessero svolgersi in orari pomeridiani.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.